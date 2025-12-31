Artvin'de Çığ Düştü! 3 Çoban Kar Altında

Şiddetli kar yağışının etkili olduğu Artvin'de çığ meydana geldi. Bölgede bulunan 3 çoban kar altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
Artvin'de Çığ Düştü! 3 Çoban Kar Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy köyünde çığ düştü.

Vali Turan Ergün,Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Vali Ergün, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Artvin Valiliği, Erzurum Valiliği, İl Özel İdaresi ekipleri ve tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde olay yerinde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Bölgede bulunan 3 vatandaşın çığ altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Ergün, "Çığ altında kaldığı bildirilen 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Artvin Çığ
Son Güncelleme:
Trump'ın Sözleri Gündem Olmuştu: F-35'lerde Son Durum Ne? MSB'den Kritik Mesaj F-35'lerde Son Durum Ne? MSB'den Kritik Mesaj
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
6 Ayda Dibi Gördü... İşte İstanbul Barajlarında Son Durum İşte İstanbul Barajlarında Son Durum
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı? Fenerbahçe’de Kritik Toplantı Sonrası Karar Çıktı: Sadettin Saran Yeniden Aday Olacak mı?
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi Adliye Lojmanında Dehşet: Kadın Hakim Darbedildi
Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar... Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar...
Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife Pasaport, Ehliyet, IMEI, Yurt Dışına Çıkış Harcı... Hepsi Zamlandı, İşte Yeni Tarife