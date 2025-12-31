Artvin'de Çığ Düştü! 3 Çoban Kar Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy köyünde çığ düştü.

Vali Turan Ergün,Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız" dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Vali Ergün, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Artvin Valiliği, Erzurum Valiliği, İl Özel İdaresi ekipleri ve tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde olay yerinde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Bölgede bulunan 3 vatandaşın çığ altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Ergün, "Çığ altında kaldığı bildirilen 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: AA