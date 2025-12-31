6 Ayda Dibi Gördü... İşte İstanbul Barajlarında Son Durum

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken 31 Aralık itibarıyla yüzde 18.54 oldu. İşte En yüksek ve en düşük doluluk oranına sahip barajlar...

6 Ayda Dibi Gördü... İşte İstanbul Barajlarında Son Durum
Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 18.54 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 57.66 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.0 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 31 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 12.32

• Büyükçekmece Barajı yüzde 16.27

• Darlık Barajı yüzde 28.46

• Elmalı Barajı yüzde 57.66

• Istrancalar Barajı yüzde 42.52

• Kazandere Barajı yüzde 4.63

• Pabuçdere Barajı yüzde 4.0

• Sazlıdere Barajı yüzde 13.91

• Terkos Barajı yüzde 17.39

• Ömerli Barajı yüzde 20.2

