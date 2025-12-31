Trump'ın Sözleri Gündem Olmuştu: F-35'lerde Son Durum Ne? MSB'den Kritik Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bu yıl 111 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin beka ve güvenliğine yönelik tehdit unsurlarıyla mücadelesini sınırlar ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda, yapılan operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları söyledi: "Hafta içerisinde, 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmaları sürdürülmüş, Münbiç'te 4 kilometre tünel imha edilmiştir. Böylece yıl içerisinde teslim olan terörist sayısı 111 olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 741 kilometreye ulaşmıştır."

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 136 kişinin yakalandığını, 1186 kişinin ise engellendiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızdaki başarının rakamlara da yansıdığını ifade eden Aktürk, şunları kaydetti: "2025 yılında, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 942, engellenen kişi sayısı da 66 bin 794 olmuştur. Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından, Hakkari ve Van hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde bu hafta ele geçirilen 101 kilogram uyuşturucu ile birlikte bu yıl ele geçirilen 1982 kilogram uyuşturucu madde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliğinde elde edilen başarı ve etkinliğin çıtasını 2026 yılında daha da yukarılara taşıma azim ve kararlılığındadır."

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol oynamaya devam ettiğini söyledi.

Aktürk, Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "üçlü girişim" kapsamında 8 Ocak'ta Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu "Komite Toplantısı"nın Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığında, "Görev Grubu Komuta Devri ve Aktivasyon Töreni"nin ise İstanbul Boğaz Komutanlığında düzenleneceğini belirtti.

9-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 8'inci aktivasyon faaliyeti kapsamında, Batı Karadeniz'de "Sürüklenen Mayın Keşif/Gözetleme Faaliyeti" icra edileceğini dile getiren Aktürk, "Aktivasyon kapsamında ayrıca Bulgaristan Deniz Kuvvetleri unsuru Priboy ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Ghiculescu tarafından 7-10 Ocak 2026 tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilecektir" dedi.

İSRAİL

İsrail'in, iki yılı aşkın süredir bölgesel ve küresel düzeyde istikrarsızlık yaratmaya ve hukuksuzluğa devam ettiğini aktaran Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları kaydetti: "Uluslararası toplum ise İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız katliamlarını ve insanlık dışı uygulamalarını durdurmakta, bölge ülkelerinin egemenliğine yönelik tehditlerini ve bölgede yarattığı kaosu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Gelecek yılın, bölgeye ve Filistin'e barışın geldiği, Filistin halkının yaşam hakkına kavuştuğu, bölgesel güven ve istikrarın sağlandığı bir yıl olmasını temenni ediyoruz."

SURİYE’DE SON DURUM

SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezî otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda yakın iş birliğini sürdürüyor entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır.

F-35 TEDARİKİ HAKKINDA

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor."

TRUMP 'DÜŞÜNÜYORUZ' DEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı gömrüşmede Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılıp satılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, "Bu konuyu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz" demişti.

Kaynak: AA-DHA