Arsuz ve Samandağ'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

Hatay'ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler anısına çeşitli anma programları düzenlendi.

Arsuz ilçesinde, kaymakamlık koordinesinde düzenlenen anmada, Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremzedeler "Sessiz Yürüyüş" adı altında Uluçınar Köprüsü'ne kadar yürüyüp burada "deprem nöbeti" tuttu.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de, sirenler çaldı, afette hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Köprüdeki kalabalık daha sonra Arsuz Nehri'ne depremde kaybedilenler anısına karanfil bıraktı, dualar etti.

Kaymakam Gökpınar, bir daha böyle bir felaket yaşanmaması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Sabah 04.17'de uykularınızdan kalkıp buraya geldiniz. Öncelikle Arsuz'umuzun akabinde sizlerin ve ülkemizin başı sağolsun. Cenabı Allah bir daha hem bize hem tüm insanoğluna böyle afetler yaşatmasın."

Etkinliğe katılanlara çay ve çorba ikramında bulunuldu.

SAMANDAĞ

Samandağ ilçesi 75. Yıl Parkı'nda kaymakamlık koordinesinde anma etkinlikleri düzenlendi.

Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve depremzede vatandaşların katıldığı anmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Müftüsü Hasan Fındık tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan anmada, St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi papazı Abdullah Yumurta depremde yaşamını yitirenler için dua etti.

Anma programının sonunda vatandaşlara helva dağıtıldı.

Kaynak: AA