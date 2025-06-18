Arkadaş Dehşetinde Korkunç Detaylar! Halay Cinayetinin Arkasından 400 Milyon Kişinin Oynadığı Oyun Çıktı

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Siirt’te 19 yaşındaki Adnan Pekgöz, bir düğünde halay çektiği sırada aynı mahallede oturan Aziz Asma tarafından arkasından silahla vurularak öldürülmüştü. Polis soruşturmayı sürdürürken yeni detaylara ulaşıldı.

ÜÇÜNCÜ KAVGADA ÖLDÜ

Sabah’ta yer alan habere göre, Adnan Pekgöz ile mahalle arkadaşı Aziz Asma, 4 yıl önce 'Pubg' adlı sanal oyunu oynarken tartıştı. Birbirlerine hakaret eden gençler daha sonra sokakta da tartıştı. İddiaya göre Aziz Asma, Adnan Pekgöz’e taşla saldırarak yaraladı, bir sonraki tartışmada da Adnan, Aziz’i yumrukladı.

4 yıl Adnan’a öfke biriktiren Aziz, 6 Haziran'daki düğün gecesi uzun süre izlediği Adnan’ı arkasından yaklaşarak ateş etti.

'SEBEP OYUNDU'

Cinayetin ardından Adnan Pekgöz'ün yakınlarının sosyal medya paylaşımlarındaki iddia cinayetin sebebine ilişkin dikkat çeken bir detayı gözler önüne serdi. Paylaşımda ‘Adnan'ımız bir hiç uğruna öldürüldü. Sebep ne namustu, ne başka bir şeydi. Bir oyundu’ denildi.

Son dönemlerin en popüler oyunlarından Pubg'nin oyuncu sayısının 400 milyon olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Sabah