Caretta Caretta Ölümden Döndü: Misina Tehlikesi Son Anda Önlendi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde doğa ve yaşam adına yürek ısıtan bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Koru Sahili'nde, caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası, ağzına dolanan misina nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Ancak onu fark edenler, çevreye duyarlı gençler oldu.

ÖĞRENCİLER FARK ETTİ

Gazipaşa Anadolu Lisesi öğrencileri, doğal havuzlar bölgesinde gezi yaparken deniz kaplumbağasının garip davrandığını fark etti. Yaklaştıklarında, hayvanın ağzına misina dolandığını gören öğrenciler, vakit kaybetmeden yetkilileri aradı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gazipaşa Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Uzmanlar, caretta caretta için dakikalarla yarıştı. İlk müdahaleyi, su ürünleri teknikeri Talip Özgen ve belediye veterineri Sinem Polat yaptı.

Yapılan detaylı muayenede, kaplumbağanın yuttuğu misinanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği tespit edildi. Ekipler büyük bir özenle misinayı çıkarmayı başardı. Yaklaşık 3 saatlik bakım ve gözlem sürecinin ardından, kurtarılan caretta caretta yeniden denizle buluşturuldu.

Kaynak: İHA