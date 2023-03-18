Aralarında depremzedelerin de olduğu 180 kişiyi 300 bin lira dolandırdılar!

Aralarında depremzedelerin de olduğu 180 kişiyi 300 bin lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

Aralarında depremzedelerin de olduğu 180 kişiyi 300 bin lira dolandırdılar!

Sahte bungalov ilanlarıyla aralarında depremzede vatandaşlarında bulunduğu 180 kişiyi 300 bin lira dolandıran 4 şüpheli, Sakarya merkezli Denizli ve Mersin illerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Son zamanlarda artan bungalov çılgınlığı dolandırıcıların fırsatçılığı ile birlikte insanların mağdur olmasına sebep olabiliyor. Vatandaşların yoğun ilgisini fırsat bilen dolandırıcılar, kurdukları sahte sosyal medya ve internet siteleri üzerinden mağduriyet yaşatıyor. Sosyal medya platformu üzerinden Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kiralık bungalov sahte ilanlarıyla aralarında depremzede vatandaşlarında bulunduğu 180 kişi 300 bin TL dolandırıldı.

Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik, Sakarya merkezli Denizli ve Mersin illerinde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 80 gram altın ve 4 bin 350 TL nakit para, çok sayıda banka ve kredi kartları ile suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İHA

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