Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yılı Büyükçekmece’de kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108'nci yılı dolayısıyla Büyükçekmece'de anma ve kutlama törenleri düzenlendi.

Büyükçekmece Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 108'nci yılı dolayısıyla Çanakkale Geçilmez 100'ncü Yıl Anıtı önünde bir tören düzenledi.

ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNDEN TOPRAK GETİRİLDİ

Törene, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, geçmiş dönem milletvekili Süleyman Çelebi, CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Halis Çiçekçi, İYİ Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Nejat Durmuş, Demokrat Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Gülay Ezibay, belediye meclis üyeleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından üç gün önce Büyükçekmece’den Çanakkale’ye giden 100 bisiklet sporcusunun Çanakkale Şehitliği’nden getirdikleri toprak, anıtta, barışın simgesi olan zeytin ağacının toprağıyla buluşturuldu.

“CUMHURİYETİN TEMELİNİN ATILDIĞI KAHRAMANLIK DESTANIDIR”

Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Çanakkale bir destandır. Ya yok olacaktık ya da var olacaktık. Yarbay Mustafa Kemal diye bir Osmanlı askeri Çanakkale de bir kahramanlık destanı yazıyor ve dünyadaki bütün savaşların yanında o altın harflerle yazılıyor. Dünya tarihine çünkü tek bir devletle, iki devletle, üç devletle, dört devletle savaşmıyor. Dünya ile savaşıyor o günkü şartlarda. O günkü imkanlarla. Bunu hepimiz biliyoruz. Ruhları şad olsun. Çanakkale destanı deniz savaşıyla kara savaşıyla esas itibariyle Cumhuriyetin temelinin atıldığı bir savaş, kahramanlık destanıdır” dedi.

Törende Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engellei İzci Kulübü’nün seslendirdiği Çanakkale Oratoryosu ise duygu dolu anlara sahne oldu.

RESMİ TÖRENE KATILIM YOĞUNDU

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’nda da resmi tören düzenlendi. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kenan Zurnacı’nın katılımıyla gerçekleşen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk takdimi ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören son buldu. Törene, Büyükçekmece halkı yoğun katılım gösterdi.

Kaynak: ANKA