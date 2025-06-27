Apaçık Radyo Programcısı Yücel Sönmez Hayatını Kaybetti

Apaçık Radyo; gazeteci, yazar, editör ve iklim aktivisti Yücel Sönmez'in hayatını kaybettiğini "Programcı dostumuz Yücel Sönmez’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz" ifadeleriyle duyurdu.

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Apaçık Radyo Programcısı Yücel Sönmez Hayatını Kaybetti
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Apaçık Radyo’nun sevilen programcılarından, gazeteci, radyocu, editör, yazar ve iklim aktivisti Yücel Sönmez hayatını kaybetti. “İklim İçin” ve “Yeryüzü Tanığı” programlarıyla dinleyicilere ulaşan Sönmez, çevrecilik alanında kararlı ve vicdanlı duruşuyla tanınıyordu.

Radikal ve Hürriyet gibi medya kuruluşlarında 15 yılı aşkın süre gazetecilik yapan Sönmez, doğaya olan tutkusunu ve çevre mücadelesini medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırmıştı. Doğasever kimliği ve beyefendi kişiliğiyle çevresinde sevilen bir isim olan Sönmez’in kaybı, sevenlerini ve meslektaşlarını derinden üzdü.

Apaçık Radyo, resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, “Programcı dostumuz Yücel Sönmez’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi. Radyo camiası ve doğa savunucuları, Sönmez’in çevre bilincini yaygınlaştırmak için verdiği emekleri ve bıraktığı izleri anarak taziyelerini iletti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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