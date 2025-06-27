BEDAŞ ve AYEDAŞ Duyurdu: İstanbul'da 28 Haziran'da 21 İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! Elektrikler ne Zaman Gelecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçesinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), yatırım, bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilere ilişkin detaylı bir liste yayımladı.

Toplamda 21 ilçeyi kapsayan kesintilerde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için saat bilgileri ve sokak isimleri tek tek paylaşıldı. İşte İstanbul'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler...

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK BAZI İLÇELER VE SAAT ARALIKLARI

Arnavutköy: Hadımköy ve Ömerli mahallelerinde 09.00 – 18.00 saatleri arasında yenileme çalışması nedeniyle kesinti olacak.

Ataşehir: İçerenköy ve çevresinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

Bakırköy: Ataköy 7-10. Kısım mahallesindeki bazı sokaklarda 13.00 – 15.00 arasında bakım çalışması var.

Bayrampaşa: Altıntepsi ve Terazidere mahallelerinde 10.00 – 18.00 arasında dönüşüm çalışması yapılacak.

Beylikdüzü: Adnan Kahveci Mahallesi’nde 09.00 – 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Büyükçekmece: Kumburgaz, Güzelce, Hürriyet ve Mimarsinan mahallelerinde bakım ve abone bağlantı çalışmaları nedeniyle gün boyu kesintiler planlandı.

Çatalca: Dağyenice, Subaşı, Çanakça ve Belgrat mahallelerinde 09.30 – 17.30 aralığında yatırım ve SCADA çalışmaları yapılacak.

Çekmeköy: Farklı mahallelerde sabah 10.00'dan akşam 18.00'e kadar şebeke iyileştirme çalışmaları sürecek.

Esenyurt: Orhan Gazi Mahallesi'nde 09.00 – 17.00 arasında abone bağlantısı çalışması olacak.

Eyüpsultan: Nişancı Mahallesi’nde 10.00 – 15.00 arasında kesinti uygulanacak.

Fatih: Demirtaş, Cibali, Mesihpaşa ve Hocapaşa mahallelerinde gün içinde farklı saatlerde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

Gaziosmanpaşa: Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa mahallelerinde gün boyu bakım çalışmaları sürecek.

Güngören: Haznedar Mahallesi’nde sabah 07.00’den 11.00’e kadar abone bağlantı kesintisi olacak.

Kağıthane: Nurtepe Mahallesi’nde 10.00 – 17.00 saatleri arasında yatırım kaynaklı kesinti yapılacak.

Kartal: Ankara Caddesi çevresinde gece 23.00’ten sabah 05.00’e kadar şebeke çalışması yapılacak.

Maltepe: Büyükbakkalköy ve Esenkent çevresinde sabah 09.30’dan akşam 18.30’a kadar farklı saat aralıklarında kesintiler olacak.

Silivri: Selimpaşa ve Kadıköy mahallelerinde gün boyu bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Sultanbeyli: Aziziye ve çevresindeki sokaklarda 10.45 – 15.30 arasında planlı kesinti uygulanacak.

Şişli: Esentepe Mahallesi’nde 09.00 – 15.00 arasında trafo bakım çalışması olacak.

Tuzla: Umur ve çevresindeki sokaklarda sabah 10.00’dan 18.00’e kadar kesinti planlandı.

Zeytinburnu: Maltepe Mahallesi’nde 11.00 – 13.30 saatleri arasında abone bağlantısı yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi