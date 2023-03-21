Antisemitizm çocuklara kadar indi; Tarhan Koleji öğrencileri de Nazi selamı vermiş

Üsküdar Amerikan Lisesi ve Hisar Lisesi‘nde öğrencilerin Nazi selamı vermesi olayına bir yenisi daha eklendi.

Tarhan Koleji öğrencilerinin de Arkeoloji Müzesi önünde Nazi selamı verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Yahudi toplumuna ait yayın organı Avlaremoz’a ulaşan bir kişi 21 Aralık 2022 günü İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde yaşadığı olayı aktardı. Buna göre, Tarhan Koleji 7. sınıf öğrencilerinin İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne gerçekleştirdiği gezide öğrencilerin müzenin girişindeki merdivenlerde Nazi selamı verirken hatıra fotoğrafı çektirdiği belirtildi.

O anın görüntülerine de haberde yer verildi.