Kilis'te ağır hasarlı tarihi caminin duvarı çöktü!

Kilis Hakverdi Mahallesi'nde bulunan ve 1500'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Akcurun Cami'nin güneyindeki duvarı çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar alan ve kullanılmayan caminin enkazında ise ilk bilgilere göre kimsenin bulunmadığı belirtildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Bir motosikletin enkaz altında kaldığı olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye yönlendirilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

SOKAK, ULAŞIMA KAPATILDI

Ara sokağa taşan enkaz nedeniyle, geçici olarak sokak ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem