Antimikrobiyal Dirençle Mücadele İçin Yeni Tebliğ 2 Ay Sonra Yürürlükte

İnsanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış bazı antimikrobiyal madde gruplarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan kararda, belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış antimikrobiyallerin veya antimikrobiyal madde gruplarının belirlenmesi ve bu maddelerin hayvanlarda kullanımı yasaklandı. Tebliğ iki ay sonra yürürlüğe girecek.

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Antimikrobiyal Dirençle Mücadele İçin Yeni Tebliğ 2 Ay Sonra Yürürlükte

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca İnsanlarda Belirli Enfeksiyonların Tedavisi İçin Ayrılmış Antimikrobiyallerin veya Antimikrobiyal Grupların Belirlenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile; antimikrobiyal dirençle mücadele etmek amacıyla insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisi için ayrılmış antimikrobiyallerin veya antimikrobiyal madde grupları belirlendi. Bu maddelerin hayvanlarda kullanımının yasaklanmasına karar verildi.

Listede yer alan antimikrobiyaller veya antimikrobiyal grupları, veteriner tıbbi ürünlerde veya ilaçlı yemlerde kullanılamayacak. Bu maddeleri içeren ürünlerle ilgili ruhsat başvuruları reddedilecek ve ruhsatlandırılmış olanların ruhsatları iptal edilecek.

Tebliğ, yayım tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girip Tarım ve Orman Bakanı tarafından yürütülecek.

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Kaynak: ANKA

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