Beş Gün Önce Kiralamıştı! Anten Tamir Ederken Çatıdan Düşerek Can Verdi

İzmir'de, evlilik dolayısıyla 5 gün önce kiraladığı dairenin anteni tamir etmek için çatıya çıkan 25 yaşındaki Kadir Aratlı mermerin kırılması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Genç damat adayı metrelerce yüksekten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

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Beş Gün Önce Kiralamıştı! Anten Tamir Ederken Çatıdan Düşerek Can Verdi

İzmir'in Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Kadir Aratlı, iddiaya göre, evlilik dolayısıyla 5 gün önce kiraladığı daireye bugün eşyalarını taşıdı.

ANTEN TAMİR ETMEK İSTEMİŞTİ...

Aratlı, anten tamiratı için çatıya çıktı. Aratlı, bu sırada mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aratlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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