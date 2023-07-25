Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına müdahale için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kemer ilçesindeki yangına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çalışmalar için 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildiği bilgisini veren Yumaklı, "Yangının başladığı ilk andan itibaren ormanın kahramanları cansiperane bir mücadele veriyor. Havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler
Orman yangınları Yangınlar Antalya
Son Güncelleme:
Bunları uyguladığınızda sıcak havadan korunacaksınız. Yazın Serin ve Güvende Kalmanın Püf Noktaları Bunları uyguladığınızda sıcak havadan korunacaksınız. Yazın Serin ve Güvende Kalmanın Püf Noktaları
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
65 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu 65 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Yaz aylarında klimaya sığınanlar dikkat! İşte doğru kullanım için 7 altın kural Doğru klima kullanımı için 7 altın kural!
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı 'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı
Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
Selçuk Geçer dolar için tarih ve rakam verdi: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor Selçuk Geçer: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor
Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor! Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor!
Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları' Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları'