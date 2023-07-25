65 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Yeni Mahalle’de, faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesine başvuruda bulundu.

Şikayet üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Yemek ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi. İşçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA