65 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, seramik fabrikasında çalışan 65 işçi, mide bulantısı ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Son Güncelleme:
65 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Yeni Mahalle’de, faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Bozüyük Devlet Hastanesine başvuruda bulundu.

Şikayet üzerine durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Yemek ve sudan alınan numuneler, laboratuvara gönderildi. İşçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Bilecik İşçi
Son Güncelleme:
Uyuşturucuyla mücadelenin başındaki emniyet müdürü baron çıkmıştı: Ağı böyle kurmuşlar... Uyuşturucuyla mücadelenin başındaki emniyet müdürü baron çıkmıştı
Meğer boşuna uğraşmışız. Çıtır çıtır sigara böreği pişirmenin tek püf noktasıymış Meğer boşuna uğraşmışız. Çıtır çıtır sigara böreği pişirmenin tek püf noktasıymış
CHP milletvekillerinin Akbelen’e girişi jandarma tarafından engellenmeye çalışıldı CHP milletvekillerinin Akbelen’e girişi jandarma tarafından engellenmeye çalışıldı
Köpekbalıkları kokain bağımlısı oldu! Halüsinasyon görüyorlar... Köpekbalıkları kokain bağımlısı oldu!
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı 'İmamoğlu aday olmazsa kimi aday olarak görmek istersiniz' anketi: İlk 3'teki isimler şaşırttı
Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat Miras kalan evi, arabayı satmak istiyorsanız bu detaylara dikkat
Selçuk Geçer dolar için tarih ve rakam verdi: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor Selçuk Geçer: Mehmet Şimşek o yüzden 'eyvallah' diyor
Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor! Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Üçüncü dalga geliyor!
Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları' Menzilciler müze açtı: 'Efendi Hazretlerimizin çorapları'