CHP milletvekillerinin Akbelen’e girişi jandarma tarafından engellenmeye çalışıldı

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için İkizköylülerin iki yıldır sürdürdükleri nöbet alanına bu sabah 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA girmişti.

CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Derici, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylülere destek vermek için bölgeye gitti. Ancak üç milletvekilinin ağaçların kesildiği bölgeye geçişi jandarma tarafından engellenmeye çalışıldı. Uzun, “Yazılı olarak bu emri almazsanız aynı suça iştirak etmiş olursunuz. Sizi bir kez daha uyarıyoruz. Geçişimizi engelleyecek kim varsa buyursun gelsin” dedi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı İkizköylülerin doğa nöbeti tuttuğu alana dün sabah saat 05:30’da çok sayıda jandarma ve TOMA sevk edildi ve bölgedeki ağaçlar kesilmeye başlandı.

'BU EMİR KANUNA AYKIRI'

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Gizem Özcan ve Süreyya Öneş Derici, ağaçların kesilmesine karşı çıkan İkizköylülere destek vermek için bölgeye gitti. Ancak jandarma, üç milletvekilinin ağaçların kesildiği bölgeye geçmesini engellemeye çalıştı. Uzun, jandarma barikatının önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Milletin vekilleri olarak, millet adına burada olup biteni görmek üzere biz geçiyoruz araçlarla, bu geçişimize mani olunuyor. Emir aldığını söylüyor buradaki görevliler. Bu emrin kanuna aykırı olduğunu kendilerine söylüyoruz. Yazılı olarak bu emri almazsanız aynı suça iştirak etmiş olursunuz. Sizi bir kez daha uyarıyoruz. Geçişimizi engelleyecek kim varsa buyursun gelsin.”

Cumhur Uzun, milletvekili kartını jandarmalara göstererek, “Siz, bu kimliğe rağmen mani olursanız suça iştirak etmiş olursunuz. Bunun bilinci ile hareket edin” dedi.

CHP’li üç milletvekili, daha sonra jandarma barikatını aşarak ağaçların kesildiği bölgeye gitti. Cumhur Uzun, kesilen ağaçları göstererek, “Yeni kömür havzası genişletebilmek için kesimi yapan, kıyımı yapılan ağaçların bölgesindeyiz. Bu ve binlercesi, kömür havzasının genişletilebilmesi uğruna kesildi ve bir süre sonra toprağın altında yok olmaya terk edilecek. Bütün mesele, yeni alanlar açarak bu santrallerin çalışmasını sürdürülmesinin istenmesinden kaynaklanıyor. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz türden çukurlara ihtiyaç kalmayacağı gibi, daha uzun yıllar yaşayacak ve oksijen üretecek bu çam ağaçlarının kesilmesine ihtiyaç kalmayacak. Köylünün bütün mücadelesi bunun için” diye konuştu.

Kaynak: ANKA