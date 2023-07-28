Antalya'daki yangın günlerdir söndürülemedi

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz akşamı başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlerin daha büyük bir alana yayılmaması için mücadele ediliyor.

Antalya'daki yangın günlerdir söndürülemedi

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Kaynak: AA

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