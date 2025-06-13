Antalya'nın Deniz Ulaşımı Sorunu Meclis Gündeminde

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CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi’nde deniz ulaşımı altyapısına ilişkin yaşanan eksikliklere ve turizm işletmelerinin karşı karşıya kaldığı belirsizliklere dikkat çekti. Kaya, hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na hem de Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Adrasan’da yaklaşık 150 tur teknesi ve çok sayıda balıkçı teknesinin faaliyet gösterdiğini hatırlatan Kaya, bölgede yıllardır çözülmeyen ciddi bir ulaşım altyapı sorunu olduğunu belirtti.

'KAYGAN TAŞLARDAN TEKNELERE BİNİLMİYOR'

“Turistler, dalgalı denizde kaygan taşlar üzerinden teknelere binmek zorunda kalıyor. Bu durum hem can hem mal güvenliği açısından büyük risk oluşturuyor” diyen Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na seslenerek Adrasan Mahallesi’ne tonozlarla sabitlenmiş bir yüzer iskele yapılması gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Kaya ayrıca, geçen yıl Turizm Bakanlığı tarafından Adrasan başta olmak üzere Kumluca’nın çeşitli noktalarındaki butik turizm işletmelerine verilen Geçici Turizm İşletme Belgelerinin bu yıl yenilenmemesi nedeniyle birçok işletmenin faaliyet gösteremez hale geldiğini belirtti.

'GEÇİCİ TURİZM BELGELERİ YENİLENMELİ'

“Birçok işletme sahibi bu yatırımları krediyle finanse etti. Belgelerin yenilenmemesi, ciddi bir kriz doğurmuş durumda. Aynı zamanda bu durum bölge ekonomisine de büyük zarar veriyor” diyen Kaya, çağrısını şöyle sürdürdü: “Turizm Bakanlığı’ndan, imar sorunu çözülene kadar, geçen yıl verilen geçici belgelerin bu yıl da verilmesini hemşehrilerimiz adına talep ediyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi