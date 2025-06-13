Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi; Yaralılar Var
Bingöl'de yolcu otobüsü, köprüdeki refüje çarparak devrildi. Sürücü ile iki yolcu ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde M.A. (45) idaresindeki 34 FVR 134 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisindeki köprüde refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 AĞIR YARALI
Kazada, sürücü ile yolcular H.A. (27) ve M.S. (22) ağır yaralandı. Sürücü, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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