Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi; Yaralılar Var

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde M.A. (45) idaresindeki 34 FVR 134 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisindeki köprüde refüje çarparak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 AĞIR YARALI

Kazada, sürücü ile yolcular H.A. (27) ve M.S. (22) ağır yaralandı. Sürücü, ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA