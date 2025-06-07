Norveç Hayali Rüyalara Kaldı! Turist Vergisi Dönemi Başlıyor, Uygulama Onaylandı

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Norveç’te milletvekilleri, turizmden yoğun şekilde etkilenen bölgelerde belediyelerin gecelik konaklamalara yüzde 3 vergi uygulayabilmesine olanak tanıyan yeni bir yasayı kabul etti. 7 Haziran 2025’te onaylanan yasa, yerel yönetimlere vergiyi kendi takdirlerine göre uygulama yetkisi veriyor. Toplanan fonlar, hem turistler hem de yerel halk için turizm altyapısını geliştirecek projelerde kullanılacak. Ancak belediyeler, fonları harcayabilmek için tesislerinin yetersiz olduğunu kanıtlamak ve harcama planlarını hükümete onaylatmak zorunda.

TURİST VERGİSİNDE ANLAŞMA

Norveç Ticaret ve Sanayi Bakanı Cecilie Myrseth, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin “Avrupa’nın geri kalanıyla uyumlu” bir turist vergisi için “tarihi bir anlaşmaya” vardığını belirtti. Myrseth, bu adımın turizmin yerel topluluklar üzerindeki etkisini dengelemeyi ve altyapıyı güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Yeni vergi, özellikle popüler turistik destinasyonlarda konaklama maliyetlerini artırabilir. Yetkililer, uygulamanın hem çevresel sürdürülebilirliği destekleyeceğini hem de turizm bölgelerindeki hizmet kalitesini yükselteceğini ifade ediyor.

Kaynak: DHA