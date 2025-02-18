Antalya'da Tefecilere Baskın, 7 Şüpheli Tutuklandı

Antalya’da yürütülen tefecilik operasyonunda vatandaşı 92 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen şüpheliler ilişkin düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı, bir kişiye ise adli kontrol kararı uygulandı.

Antalya'da Tefecilere Baskın, 7 Şüpheli Tutuklandı

Antalya’da yüksek faiz vaadiyle 6 kişiyi 92 milyon TL zarara uğratanlara yönelik yürütülen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Kişilerin banka hesap hareketleri ve sunulan belgeler ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda, yüksek faiz karşılığında para vererek "tefecilik" eylemini gerçekleştiren ve birlikte hareket eden şüpheliler arasında biri için adli kontrol kararı uygulandı.

Antalya'da Tefecilere Baskın, 7 Şüpheli Tutuklandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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