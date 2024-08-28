Antalya'da Su Baskını: Onlarca Hayvan Öldü

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Osmankalfalar mahallesinde dün öğleden sonra meydana gelen sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Ev, ahır ve yollarda hasar oluşurken, 25 küçükbaş hayvan öldü.

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Antalya'da Su Baskını: Onlarca Hayvan Öldü

Antalya Valiliği'nin uyarısının ardından dün öğleden sonra Korkuteli'ne bağlı Osmankalfalar mahallesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Selden dolayı Osmankalfalar mahallesinde Levent Erken'e ait 25 küçükbaş hayvan ölürken, 10 ev de hasar gördü.

Osmankalfalar mahalle muhtarı Murat Duran, “Akşam üzeri meydana gelen aşırı yağmur ve sel sonrası Mahalle içinde 10 evimizde hasar oluştu. Yollarda hasar oluştu. Aşırı yağmurdan Levent Erken'e ait 25 küçükbaş hayvan telef oldu. Hasar tespiti en kısa sürede tamamlanacak. Can kaybının olmaması bizi sevindirdi. Ancak 25'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Hasar tespitinin ardından vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır. Allah beterinden korusun” dedi.

Kaynak: İHA

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