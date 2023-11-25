Antalya'da servis otobüsünün üzerine ağaç devrildi: 7 yaralı
Antalya’da otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün üstüne çam ağacı devrilmesi nedeniyle yedi kişi yaralandı.
Antalya Manavgat’ta dün gece başlayan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle Titreyengöl Caddesi’nde otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün üzerine çam ağacı devrildi.
Çatısı çöken otobüsün içinde bulunan 40 çalışandan yedisi yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza nedeniyle Sorgun-Titreyengöl yolu trafiğe kapatıldı.
Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA