Fatih Terim fonu dosyasında yeni ayrıntılar

Bankacı Seçil Erzan'ın yönettiği, milyonlarca doların toplandığı ponzi sistemi yolu Galatasaray'dan geçenleri vurdu. Yaygın adıyla 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen 'saadet zinciri' Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi isimlerin de yer aldığı 18 müştekinin, 8 şüphelinin olduğu bir davaya dönüştü.

10 MİLYON DOLAR BUHAR OLDU

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 18 Ağustos tarihli raporuna göre 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira, Seçil Erzan'ın evinden çıktığı belirtilen tabloya göre ise, 55 milyon 633 bin dolar para toplandı. Ancak aynı tabloda geri ödenen rakam 45 milyon 59 bin dolar olarak görünüyor. Yani 10 milyon 574 bin doların akıbeti bilinmiyor. Şu aşamada buhar olan, nerede olduğu bilinmeyen miktar, güncel kurla hesaplandığında yaklaşık 295 milyon liraya tekabül ediyor.

2021'DE ÇIKMAZA GİRMİŞ

226 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Erzan, savcılık tarafından alınan ifadesinde, 2011 yılında borsadaki zararı kapatmak için tanıdığı insanlardan yatırım vaadiyle para aldığını ancak bu sistemin de 2021 yılında çıkmaza girdiğini belirtiyor. Erzan, yürüttüğü para trafiğinin 2023 yılında ise tamamen ters gittiğini söylüyor.

FON YENİ 'İCAT' DEĞİL

'Fatih Terim Fonu' olarak kamuoyuna yansıyan para trafiği ise, 2022 yılının mayıs ayında başlıyor ve 2023 yılının nisan ayına kadar devam ediyor. Ancak gerek Erzan'ın ifadesinde, gerek BDDK'nın 18 Ağustos tarihli raporundan anlaşıldığı üzere bu sistem ilk kez uygulanmamış.

2019'DA GALATASARAYLILARIN İSMİNİ KULLANARAK PARA TOPLAMIŞ

BDDK'nın raporunda yer alan ancak iddianamede ne müşteki ne de sanık olarak bulunmayan Sevgil Sinih, Erzan'ın Galatasaraylı futbolcuların da yer aldığı bir fondan bahsederek kendisinden para aldığını belirtiyor. Erzan'ın çalıştığı Denizbank ile 17 Nisan'da iletişim kuran Sinih, Erzan'ı çocukluğundan beri tanıdığını söylüyor. Sinih ayrıca, Erzan'ın 2019 yılında evlerine gelerek, Galatasaraylı futbolcuların olduğu bir fonu kendisine tavsiye ettiğini belirtiyor. Sinih, bu dönemde Erzan'a 2 milyon 250 bin lirayı Denizbank Florya Şubesi önünde elden teslim ettiğini, 2021 yılının aralık ayında 1 milyon 300 bin lirayı geri aldıklarını ifade ediyor.

Erzan'ın yargılandığı davada ismi geçmeyen Sinih'le ilgili BDDK'nın raporunda şu ifadeler yer alıyor:

"Banka ile Sevgil Sinih arasında 17.04.2023 tarihinde iletişim kurulmuştur. Bu iletişimde Sevgil Sinih, Seçil Erzan'ı çocukluğundan beri tanıdığını, 2017 yılında bir tarla satışından elde ettikleri 1800000 TL paraları olduğunu, 2019 yılında Seçil Erzan'ın evlerine gelerek Galatasaraylı futbolcuların da olduğu bir fonu tavsiye ettiğini, sonuçta parayı başka bir bankadan çekip Florya Şubesi'nin önünde elden Seçil Erzan'a 2250000 TL verdiklerini, Aralık 2021'de bir çanta içerisinde 1,3 Milyon TL ödediğini, başkaca bir para alamadıklarını ifade etmiştir."