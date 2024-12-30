Antalya'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem

AFAD, Antalya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabaha karşı 05.25'te meydana gelen deprem, Antalyalıları korkuttu.

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Antalya'da Sabaha Karşı Korkutan Deprem

Antalya'da sabaha karşı korkutan bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu ve saat 05.25'te meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliği 7.04 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Deprem Antalya'nın birçok ilçesinden hissedildi. Sosyal medyada vatandaşlar, "Uykudan uyandık, çok şiddetliydi" yorumları yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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