Antalya'da oturduğu evi yakan kiracı tutuklandı!

Yangın, dün gece saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binanın 3. katında çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, yangını Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın bitişik binalara sıçramadan söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

KİRACI GÖZALTINA ALINDI

Yangının başlamasının ardından caddeye eli yüzü is olarak çıkan kiracı F.T., polis ekipleri tarafında yangın şüphesiyle gözaltına alındı.

"EV SAHİBİ YAKTI" İDDİASINDA BULUNDU

Evin yanmaya başlamasının ardından eli yanmış vaziyette sokağa inen kiracı polislere, "Ev sahibi beni evden çıkarmak için evi yaktı" iddiasında bulunduğu bildirildi.

Polis tarafından önce Cumhuriyet Polis Karakoluna, ardından da kolunun tedavisi ve rapor almak için Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen F.T'nin hastanede güvenlik güçlerine de sorun çıkarttığı bildirildi.

TUTUKLANDI

Sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T, mahkeme tarafından "mala zarar vermek" suçundan tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA