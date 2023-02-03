Boğaziçili öğrencilerin davasında karar: Tüm öğrencilere ceza verildi

GERÇEK GÜNDEM - Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Naci İnci’nin okul çıkışında makam aracının önünü kestikleri için İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 14 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi hakkında bugün karar verildi.

Mahkeme heyeti, Berke Gök hakkında kamu malına zarar verme suçundan 1 yıl 6 ay, Eftelya Koyuncu hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Tüm sanıklara da 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan 6'şar ay hapis cezası verildi.

Duruşma sırasında izleyici sıralarından tepki sesleri yükselmesi üzere mahkeme başkanın talimatıyla salona çevik kuvvet girdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun izlediği davada çevik kuvvet polisleri, izleyicileri salondan çıkardı.

ÖĞRENCİLERE HAPİS CEZASI İSTEDİ

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin makam arabasının çıkışının engellenmesi iddiasıyla 14 öğrencinin yargılandığı davada öğrenciler hakkında 5 yıl 3 aydan 25,5 yıla kadar hapis isteniyordu. Önceki duruşmada 14 Boğaziçili öğrenciyle ilgili mütalaasını açıklayan savcı, Ersin Berke Gök’ün 27,5 yıla, E.K.’nin 25 yıl 10 aya kadar ve 12 öğrencinin 23,5 yıla kadar hapsini talep etmişti. 12 öğrenciye ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘direnme’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamaları yöneltilmişti.

SALON BOŞALTILDI

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada öğrencilerin avukatları usule ilişkin itirazlarını sundu, "Onlar giderilmeden esasa ilişkin savunma yapmayacaklarını" söyledi. Hakim, avukatların talebini reddetti ve seyircilerden tepki geldi salonun boşaltılmasına karar verdi.

Yine savunma avukatlarından birisini usule ilişkin eksikliklerin giderilmesi konusunda ısrar ettiği için dışarı çıkarılmasına karar verdi.

Salona polislerin girdiği ve duruşmayı takip edenleri dışarı çıkartmaya çalıştığı belirtildi.

Davanın avukatlarından Nimet Acar, Gerçek Gündem’e konuştu. Acar, duruşma salonuna çevik kuvvetin girdiğini belirterek, “Usule ilişkin itirazlarımızı sunduk onlar giderilmeden esasa ilişkin savunma yapmayacağımızı söyledik. Hakim reddetti. Seyircilerden tepki geldi salonun boşaltılmasına karar verdi. Yine savunma avukatlarından birisini usule ilişkin eksikliklerin giderilmesi konusunda ısrar ettiği için dışarı çıkarılmasına karar verdi” ifadelerini kullandı.

Hakimin, "Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak isteyen yok" şeklinde tutanağa kayıt düşmek istemesine avukatlar tepki gösterdi.

“BOĞAZİÇİ AYAKTA KAL”

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri, aileleri ve mezunları adına Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada “Bizler akademisyenler, mezunlar, aileler, öğrenciler olarak 14 öğrencimizin arkasında ve hukuksuzluğun karşısındayız. Öğrencilerimize dokunma, hukuksuzluğun karşısındayız. Mücadelemizden vazgeçmiyoruz, Boğaziçi ayakta kal” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem