Antalya’da Kapısı Açık Dairede Facia! Aynur’u Katletti, İntihar Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da yakınlarına mesaj gönderdikten sonra kendisinden haber alınamayan Özgür Yeke (47), yaşadığı dairede bir kadınla birlikte başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konuksever Mahallesi 821 Sokak’taki 5 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, yakın çevresine yaşamına son vereceğine ilişkin mesaj ileten Özgür Yeke’ye bir süre sonra ulaşılamadı. Telefonlarına yanıt alamayan aile üyeleri, endişe üzerine Yeke’nin evine gitti.

Kapının açık olduğunu fark eden yakınları, içeri girdiklerinde Özgür Yeke ile bir kadını kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE SİLAH VE BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Yeke ve yanındaki kadının başlarından tabancayla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Dairede yapılan araştırmada bir tabanca ile 3 boş kovan tespit edildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

KADINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda evde ölü bulunan kadının kimliği belirlendi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin parmak izi analizinde cansız bedenin Aysun İnam’a (41) ait olduğu belirlendi.

Detaylı kriminal inceleme ve olay yeri bulgularına göre, Özgür Yeke’nin Aysun İnam’ı tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği değerlendirildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından her iki kişinin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'ÖLMEMİŞ DEĞİL Mİ'

Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Özgür Yeke’nin olaydan kısa süre önce ablasını arayarak intihar edeceğini söylediği öne sürüldü. Aynı zaman diliminde komşuların daireden üç el silah sesi duyduğu öğrenildi.

Acı haberi alarak adrese gelen Yeke’nin ablası sinir krizi geçirdi. Ablanın, "Ölmemiş değil mi? Ölmemiş" sözleriyle gözyaşı döktüğü görüldü. Cenazelerin morga götürülmesi sırasında aile yakınlarının fenalaştığı, ablanın ise kendini yere bırakarak uzun süre ağladığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA