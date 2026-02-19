Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Beştepe'de kabul etti. 2 bakanın kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dijital Medya' hesabından kareler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

