Annesi Ölen Tayı Bir İnek Sahiplendi

Çanakkale'de annesi ölen tayı bir inek sahiplendi. O anları görenler gözlerine inanamadı...

Annesi Ölen Tayı Bir İnek Sahiplendi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yürekleri ısıtan bir olay meydana geldi. Yeni doğum yapan bir ata yolda otomobil çarptı.

Annesini kaybeden minik tay bir an olsun yanından ayrılmadı. Hayvancılık yapan Nevzat Kaplan, annesinin başında aç susuz bekleyen tayı sahiplendi.

Annesi Ölen Tayı Bir İnek Sahiplendi - Resim : 1

Ahırına getirdiği tayı kendi elleriyle besleyen Kaptan daha sonra bir mucizeye tanıklık etti.

Annesi Ölen Tayı Bir İnek Sahiplendi - Resim : 2

Ahırdaki ineklerden biri tayı sahiplendi ve emzirmeye başladı. Olaya ilişkin konuşan Kaptan, "Tayı annesinin başında aç ve susuz beklerken gördüm. Alıp ahıra getirdim. Tayı ineklerimden sağdığım sütle besliyordum sonradan ineğin tayı sahiplenip, emzirdiğini gördüm. İneğimiz, tayı yavrusu gibi yanından hiç ayırmıyor" dedi.

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Kaynak: DHA

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