Ankara'da Yaşayanlar Dikkat! Valilikten Sağanak Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Karşı Dikkatli Olun

Ankara Valiliği, kentin kuzey ve batı çevrelerinde meydana gelmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ankara'da Yaşayanlar Dikkat! Valilikten Sağanak Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Karşı Dikkatli Olun

Ankara Valiliği, kentin kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Ankara'da Yaşayanlar Dikkat! Valilikten Sağanak Uyarısı: Sel ve Su Baskınlarına Karşı Dikkatli Olun - Resim : 1

Etiketler
Ankara Ankara Valiliği Meteoroloji Sağanak yağış
Gölete Giren 2'si Kardeş 3 Kişi Boğuldu Gölete Giren 2'si Kardeş 3 Kişi Boğuldu
Tüm Dünya Bekliyordu, Hedefi Açıkladı: Fed Başkanından Faiz İndirimi Açıklaması Fed Başkanından Faiz İndirimi Açıklaması
ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar ATV'den Beklenmedik Hamle... NOW ve Show TV'nin Peşindeki İsimle Anlaştılar
Ünlü Fenomen Ne ile Suçlanıyor? Ünlü Fenomen Ne ile Suçlanıyor?
NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak NOW TV'deki Sevilen Dizide Beklenmedik Veda! Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak
Bu Fotoğraf Büyük Tepki Çekti! TTB'den Açıklama Geldi Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Fotoğraf Büyük Tepki Çekti
ÇOK OKUNANLAR
İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı! Abonelikler İptal Edilmeye Başlandı İçme Suyuyla Bahçe Sulayan Yandı!
Ankara’daki Katliamda İhmaller Zinciri: Önce Kızını Öldürdü Sonra Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı Kızını Öldürdü, Oğluna Annesini Görüntülü Arattırdı
Kılıçdaroğlu'nun Açıklamaları Kulislere Bomba Gibi Düşecek: Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini Verdi Akşener'in 'Elçisi' Olan Gazetecinin İsmini İlk Kez Verdi
Böyle Skandal Görülmedi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Doktoru Taciz Etti
Ersan Şen'den 'Eylem Tok' Açıklaması: Söylediğime Pişman Oldum Ersan Şen: Söylediğime Pişman Oldum