Gölete Giren 2'si Kardeş 3 Kişi Boğuldu

Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

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Gölete Giren 2'si Kardeş 3 Kişi Boğuldu

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi yakınlarında Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (12) ve İsmail Uygun (25), serinlemek için hayvanlar için oluşturulan gölete girdi.

Bilgin kardeşler ve Uygun, bir süre sonra gözden kayboldu.

Gölette yapılan arama sonucunda 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

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