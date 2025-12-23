Libya Genelkurmay Başkanı'nın Jeti Ankara'da Düştü... 5 Yolcu Taşıyordu

Ankara'dan kalkan özel bir jet ile radar bağlantısı kesildi. Bakan Yerlikaya, bağlantı kesilmeden önce uçaktan acil iniş bildirimi alındığını, uçağın içinde Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 yolcu olduğunu açıkladı. Jetin enkazına da ulaşıldı.

Son Güncelleme:
Libya Genelkurmay Başkanı'nın Jeti Ankara'da Düştü... 5 Yolcu Taşıyordu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan bir jet, 32 bin 400 fit irtifaya ulaştıktan sonra radardan kayboldu. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Esenboğa Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır."

Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan jetin enkazına ulaşıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ankara Libya
Son Güncelleme:
Habertürk'ten Açıklama Geldi... '1310 Basın Emekçisini Üzüyorlar' Habertürk'ten Açıklama... '1310 Basın Emekçisini Üzüyorlar'
'Daltonlar' Davasının Duruşmasında Yaşananlara Soruşturma 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlara Soruşturma
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ela Rümeysa Cebeci'nin Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 'Sadettin Saran 4 Yıl Önce...' Ela Rümeysa Cebeci'nin Ek İfadesi Ortaya Çıktı
Yeni Asgari Ücret Belli Oldu Yeni Asgari Ücret Belli Oldu
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
Libya Genelkurmay Başkanı'nın Jeti Ankara'da Düştü... 5 Yolcu Taşıyordu Libya Genelkurmay Başkanı'nın Jeti Ankara'da Düştü