Libya Genelkurmay Başkanı'nın Jeti Ankara'da Düştü... 5 Yolcu Taşıyordu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan bir jet, 32 bin 400 fit irtifaya ulaştıktan sonra radardan kayboldu. Haymana ilçesi yakınlarında şiddetli bir ses duyulduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Esenboğa Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır."

Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan jetin enkazına ulaşıldı.

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.



Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi