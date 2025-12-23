Gazeteci Emrullah Erdinç Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç Serbest Bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan gazeteci Emrullah Erdinç akşam saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.

Emrullah Erdinç, buradaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

