Gözaltına Alınmıştı: Gazeteci Emrullah Erdinç Adliyeye Sevk Edildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi.

Gözaltına Alınmıştı: Gazeteci Emrullah Erdinç Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında pek çok tanınan isim gözaltına alınırken, bu kişilerden biri de Emrullah Erdinç oldu.

Dün gözaltına alınıp ifadesine başvurulan Erdinç, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

