Tedesco Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Konuştu: 'Canımız Yanıyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Derbiye eksik kadroyla çıkması ve devre arasında takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili bu müsabakanın netlik kazandırıp-kazandırmadığıyla ilgili soruya Tedesco, "Tabii ki iyi bir fırsattı. Bazı oyuncuları görebilmemiz açısından. Oynadıkları dakikalara bakacak olursak az süre almadılar. Bazılarını başka maçlarda değerlendirmiştik. Her maç yeni bir fikir veriyor. Dolayısıyla cevap, evet" yanıtını verdi.

'ARA TRANSFER KARMAŞIKTIR'

Tedesco, ara transfer döneminde öncelik belirlediği bölgelere dair, "Transferler hakkında konuşmayacağım. Transfer penceresi hakkında konuşmayacağım. Bu akşam derbi oynadık. Maçı konuşmayı tercih ederim. Transfer dönemi her zaman streslidir. Orta saha çıkan haberlerle ilgili mutu olmazlar, defans oyuncuları mutlu olmazlar. Günün sonunda bu durumu kabul etmeleri gerekiyor. Kulübün, takımı geliştirmek istediği doğru. Önümüzde ilk maçı 6 Ocak’ta oynayacağız. Dolayısıyla nefes alacak zaman yok. Ocak ayında ara transfer dönemi karmaşıktır. Kafamızda belli fikirler var. Yönetimle, başkanla konuşuyorum. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ben hiçbir zaman şu oyuncuyu istiyorum diye belirtmem. Şu profilde bir oyuncu diye belirtirim. Sezon ortası transferleri reaksiyon göstermeniz gereken transfer dönemidir" ifadelerini kullandı.

'BU SONUÇ CANIMIZI YAKIYOR'

Tedesco, kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun son durumuyla ilgili de yanıt vererek, derbiyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Herhangi bir gelişme yok. Yeni gelişme olursa sizlere söyleriz. Bugün maçı kaybettik ama genel olarak 3 ayı değerlendirecek olursak harika maçlar oynadık. Çok iyi sonuçlar aldık. Hem saha içi hem saha dışı zor şeyler yaşadık. Oyuncularım bu süreci harika yönettiler. Onlarla gurur duyuyorum. 9 tane potansiyel 11 oyuncusu eksikti. Beşiktaş’ta da El Bilal Toure yoktu, kendisi üst seviye bir oyuncu. Asla bahaneler sunmam. Oynayan oyuncuların bugün iyi bir reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. Bu oyuncuları hangi maçta oyuna sokarsak sokalım pozitif anlamda katkı verdiler. İlk yarıda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyordum. Pozisyon alma ve önde baskı anlamında iyi işler yaptık. Sadece ilk yarının son bölümünde kale vuruşunda hata yaptık. Rakibimizin 1-0’ı bulduğu gol de bunun devamında geldi. Tarık da 2. yarıda 2-3 pozisyon kurtardı. Bu sonuç canımızı yakıyor, üzücü. Kaybetmeyi hak etmemiştik. Bugün kazanamadık, kazanabilirdik de. Ocak ayında Alvarez ve Semedo sakatlıktan dönecek. Umuyorum ki bu oyuncular ocakta geri dönmüş olacak."

'SÜPER KUPA OYNAYACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM'

Trendyol Süper Lig'e verilen arada, TFF Süper Kupa maçları nedeniyle kamp yapamama sorusuna Tedesco, "Bu durum herkes için aynı. Trabzonspor, Galatasaray, biz ve Samsunspor için geçerli. Samsunspor maçını kazanırsak 10 Ocak'ta final maçı oynayacağız. Sonraki süreyi en iyi şekilde devam ettirmek için değerlendireceğiz. Kamp yapmak iyi olurdu ama Süper Kupa oynamak demek kupa kaldırmak demek. Süper Kupa oynacağım için mutluyum. Sonrasında bakacağız antrenmanlarda oynayamak için kim müsait" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA