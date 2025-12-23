Habertürk'ten Açıklama Geldi... '1310 Basın Emekçisini Üzüyorlar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor’un içinde bulunduğu medya grubu, son günlerde gündemden düşmeyen uyuşturucu operasyonlarıyla ilişkili olarak isimlerinin sık sık geçmesine dair internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan çıklamada "Son günlerde sosyal medya mecralarında kurumumuzla ilgili yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Türk adaletine güvenimizi vurgulayarak yürütülen soruşturmalar neticesinde adaletin tecelli edeceğine inanıyor ve bu süreci saygıyla takip ediyoruz" denildi.

'1310 BASIN EMEKÇİSİ VE AİLELERİ ÜZÜLÜYOR'

Açıklamanın devamında da "Yapılan bu spekülasyonlar muhabir, yönetmen, sunucu, editör ve benzeri görevlerle medya gurubumuzda çalışan 1310 basın emekçisini ve ailelerini derinden üzmektedir. Unutulmamalıdır ki; sadece habercilik gayesiyle çalışan basın emekçilerimizin bu faaliyeti aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Bu çerçevede kamu görevi yapan değerli arkadaşlarımızın hem mesleki kariyerlerine, hem aile ve sosyal çevrelerine ve aynı zamanda emeklerine saygı gösterilmesi konusunda hassasiyetimizi önemle hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama



Son günlerde sosyal medya mecralarında kurumumuzla ilgili yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Türk adaletine güvenimizi vurgulayarak yürütülen soruşturmalar neticesinde adaletin… pic.twitter.com/oU4ejqm3Qf — Habertürk (@Haberturk) December 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi