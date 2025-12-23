Habertürk'ten Açıklama Geldi... '1310 Basın Emekçisini Üzüyorlar'

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor’u bünyesinde barındıran medya grubu, uyuşturucu operasyonu sonrası sosyal medyada çıkan spekülatif haberler hakkında açıklama yaptı. Medya grubu, yürütülen soruşturmalara saygı duyduklarını vurgulayarak "Yapılan bu spekülasyonlar muhabir, yönetmen, sunucu, editör ve benzeri görevlerle medya gurubumuzda çalışan 1310 basın emekçisini ve ailelerini derinden üzmektedir" dedi.

Son Güncelleme:
Habertürk'ten Açıklama Geldi... '1310 Basın Emekçisini Üzüyorlar'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor’un içinde bulunduğu medya grubu, son günlerde gündemden düşmeyen uyuşturucu operasyonlarıyla ilişkili olarak isimlerinin sık sık geçmesine dair internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından da paylaşılan çıklamada "Son günlerde sosyal medya mecralarında kurumumuzla ilgili yapılan spekülasyonlara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle Türk adaletine güvenimizi vurgulayarak yürütülen soruşturmalar neticesinde adaletin tecelli edeceğine inanıyor ve bu süreci saygıyla takip ediyoruz" denildi.

'1310 BASIN EMEKÇİSİ VE AİLELERİ ÜZÜLÜYOR'

Açıklamanın devamında da "Yapılan bu spekülasyonlar muhabir, yönetmen, sunucu, editör ve benzeri görevlerle medya gurubumuzda çalışan 1310 basın emekçisini ve ailelerini derinden üzmektedir. Unutulmamalıdır ki; sadece habercilik gayesiyle çalışan basın emekçilerimizin bu faaliyeti aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Bu çerçevede kamu görevi yapan değerli arkadaşlarımızın hem mesleki kariyerlerine, hem aile ve sosyal çevrelerine ve aynı zamanda emeklerine saygı gösterilmesi konusunda hassasiyetimizi önemle hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.

Ela Rümeysa Cebeci'nin Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 'Sadettin Saran 4 Yıl Önce...'Ela Rümeysa Cebeci'nin Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 'Sadettin Saran 4 Yıl Önce...'Güncel
Sadettin Saran'dan Flaş Açıklama! 'Bu Bir İtibar Suikastı'Sadettin Saran'dan Flaş Açıklama! 'Bu Bir İtibar Suikastı'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Habertürk Uyuşturucu
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Gazeteci Emrullah Erdinç Serbest Bırakıldı Gazeteci Emrullah Erdinç Serbest Bırakıldı
'Daltonlar' Davasının Duruşmasında Yaşananlara Soruşturma 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlara Soruşturma
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ela Rümeysa Cebeci'nin Ek İfadesi Ortaya Çıktı: 'Sadettin Saran 4 Yıl Önce...' Ela Rümeysa Cebeci'nin Ek İfadesi Ortaya Çıktı
Yeni Asgari Ücret Belli Oldu Yeni Asgari Ücret Belli Oldu
Şile Belediyesi’ne Operasyon: 23 Gözaltı Kararı Şile Belediyesi’ne Operasyon
Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı Türk Giyiminde Kritik Hamle: Dev Marka Satıldı! Yeni Sahibi Tanıdık Çıktı
Libya Genelkurmay Başkanı'nın Jeti Ankara'da Düştü... 5 Yolcu Taşıyordu Libya Genelkurmay Başkanı'nın Jeti Ankara'da Düştü