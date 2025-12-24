İşçilerin Kaldığı Konteyner Yatakhane Kül Oldu
Hatay'da şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Akşam saatlerinde Hatay'ın Samandağ ilçesi bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yangın meydana geldi. Şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
