Kırtasiyeci isyan etti: '3 gündür hiç siftahım yok'

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'da esnafın sorunlarını dinledi. Bir kırtasiyeci, “3 gündür hiç siftahım yok. Kim alıyor ki, eğitim mi var ki gelip alsın?" dedi.

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Kırtasiyeci isyan etti: '3 gündür hiç siftahım yok'

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, dün Ankara’nın Cebeci semtinde esnafın sorunlarını dinledi.

Bir aktar, bir yıl içinde ürünlerinin yüzde yüz zamlandığını belirterek, “Geçim sıkıntısı var, her şey dünya para. Ceviz olmuş 100 lira. En aşağı her şey yüzde yüz en aşağı. elektrik, ısınma evin masrafı falan çıkamıyoruz. Hemen hemen 25 yıllık esnafım burada, bu dönem çok zor, çok sıkıntılıyız. Yani bırakmayı bile düşünüyorum. Emekli oldum 4 milyar (4 bin lira) para alıyorum. 8 buçuk milyar (8 bin 500 lira) da asgari ücret oldu ya. 5 lira (5 bin lira) da emeklim olsa 13 buçuk (13 bin 500 lira). Ben burada 13 buçuk kazanır mıyım? Kazanamam. O şekilde daha akıllıca yani bırakmayı bile düşünüyorum” dedi.

LOKANTACI: ÖĞRENCİLERDE DE PARA YOK Kİ, NEYLE YESİNLER?

Lokantacılık yapan bir esnaf ise geçen yıla oranla işlerinin düştüğünü belirterek şunları söyledi:

“İşlerim şu an biraz düşük, öğrencilerde de para yok ki ne yesinler, neyle yesinler? Öğrenci müşterimiz çok az bizim, Cebeci üniversite bölgesi aslında bizim fiyatlarımız öğrenciler için çok uygun ama yine de öğrenciyi çekemiyoruz. Eskiden bu saatlerde dolu dolu olurduk”

Gök’ün dinlediği kırtasiyeci ise şunları söyledi:

“3 gündür hiç siftahım yok. Kim alıyor ki, eğitim mi var ki gelip alsın? Bir de benden vergi alıyorlar çatır çatır. Çalışmayan dükkândan vergi olur mu? Evim de kira, dükkân da kira, yakıtım yok buz gibiyim. Bugün maaş çekti geldi adam. 1 milyon 250 (bin 250 lira) kira ödedim, bir 800 de kartım var, 150 lira telefon parası ödedim. 60 lira param kaldı. İdare edeceğim işte. Dikiş yapacağım evimde, onunla karnımı doyuracağım.”

Kaynak: ANKA

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