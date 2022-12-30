Komünistlerden TÜSİAD'a 'ziyaret'

Beyoğlu'nda bulunan TÜSİAD Genel Merkezi önünde buluşan TKP'liler, "Katil TÜSİAD, Hırsız TÜSİAD", "Patronların Ensesindeyiz", "Sermayeden hesabı emekçiler soracak" sloganları attılar.

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Komünistlerden TÜSİAD'a 'ziyaret'

Türkiye Komünist Partisi bugün TÜSİAD Genel Merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğle saatlerinde TÜSİAD Genel Merkezine bir ziyarette bulunacağını duyuran TKP, "Yeni yıl Yeni yıl gelir de patronları hediyesiz bırakmak olur mu... Olmaz. Kendilerine "şan ve şereflerine" yaraşır hediyeler hazırladık." ifadelerini kullanmıştı.

Beyoğlu'nda bulunan TÜSİAD Genel Merkezi önünde buluşan TKP'liler, "Katil TÜSİAD, Hırsız TÜSİAD", "Patronların Ensesindeyiz", "Sermayeden hesabı emekçiler soracak" sloganları attılar.

"YARATTIĞINIZ SÖMÜRÜ DÜZENİNİ BAŞINIZA YIKACAĞIZ!"

Sloganların ardından metal işçisi Aydaner Aktaş bir açıklama yaptı. "Bizler bu ülkenin fabrikalarında, madenlerinde, tekstil atölyelerinde, tersanelerinde, hizmet sektöründe, çağrı merkezlerinde çalışan, yaşamın her alanında zenginliklerini var eden emekçileri temsilen buradayız." diyen Aktaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun çalışmamıza rağmen yoksullukla açlık arasında yaşamaya mecbur bıraktığınız yoksulların, gerekli iş güvenlik önlemlerini kârlarınızın azalacağı endişesiyle iş cinayetlerinde annesiz/babasız bıraktığınız çocukların sesiyiz biz. Maden çıkarma bahanesiyle topraksız bıraktığınız, yaşam alanlarını talan ettiğiniz köylünün sesiyiz biz. Burası ülkemizin tüm zenginliklerinin kimler arasında, nasıl, kimlere pay edileceğinin belirlendiği yerdir. Satın aldığınız siyasetçiler sayesinde koskoca ülkeyi esir almaya çalışıyorsunuz. Bizler üretiyor, vergi veriyoruz, siz el koyuyorsunuz. Yarattığınız toplumsal eşitsizlik ve yağma düzenine karşı öfke büyüyor. Yarattığınız sömürü düzenini başınıza yıkacağız. Sadakaya muhtaç bıraktığınız milyonlar gün gelecek hakkı olanı sizden alacak. Bizler milyonlarız, koskoca bir halkız. Sizin milyonlarınızdan üstünüz, insanca yaşamak istiyoruz. Yaşanılası bir ülkeyi eninde sonunda kuracağız. Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm."

SUÇ DOSYALARI TÜSİAD'IN KAPISINA BIRAKILDI

TKP aynı zamanda patronların işlediği suçların dosyaları dosya olarak hazırladı. Aktaş'ın konuşmasının ardından hazırlanan suç dosyaları TÜSİAD'ın kapısına işçiler tarafından bırakıldı.

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