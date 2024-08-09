Ankara'da Katliam Gibi Kaza: Ölüme Yolculuk İşte Böyle Başladı

Ağrı'dan İzmir'e hareket eden Ç.K. yönetimindeki Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun Eskişehir istikameti 53. kilometresi Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde yoldan çıkarak bir köprünün beton kolonuna çarptı.

Kazada, otobüs şoförü Ç.K'nin da aralarında olduğu 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

OTOBÜSTE SIKIŞANLAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüste sıkışanları bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği güzergah bir süre trafiğe kapatıldı. Ardından ekiplerin çalışmasıyla otobüs saplandığı köprünün ayağından çıkarıldı, trafik akışı da kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Otobüsün Doğubayazıt Otogarı'ndan çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA