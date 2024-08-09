Su Kirliliğine Yol Açan 61 Tesisin Faaliyetine Son Verildi; Milyonlarca Liralık Ceza Kesildi

Bolu'da su kirliliğine yol açan 61 tesisin faaliyetten men edildiği açıklandı. 16 işletmeye ise 12 milyon 594 bin lira ceza kesildi.

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Su Kirliliğine Yol Açan 61 Tesisin Faaliyetine Son Verildi; Milyonlarca Liralık Ceza Kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bolu kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi ve Gerede Çayı'nda artan kirlilik ihbarları üzerine, çevre ekipleri denetim yaptı.

Son 2 ayda yapılan 39 denetimde, atık su arıtma tesislerinden alınan 35 numune analiz edildi. Çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 16 işletmeye toplam 12 milyon 594 bin TL ceza uygulandı. Bakanlık, Gerede ilçesinde yapılan denetimlerde ise su kirliliğine neden olduğu tespit edilen 60 deri işletmesi ve 1 kemik unu üretim tesisinin faaliyetlerini durdurdu.

Bakanlıktan gelen denetim ekipleri, Bolu Belediyesi'ne ait atık su arıtma tesisinde de incelemelerde bulundu. Denetimlerde, atık suların yalnızca bir kısmının arıtıldığı, büyük kısmının ise arıtılmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne verildiği belirlendi.

İZİN VERİLEN DEĞERLERDEN 26 KAT FAZLA KİRLİ

Alınan numunelerde, deşarj edilen suyun çevre mevzuatında izin verilen kirlilik değerlerinin yaklaşık 26 katı fazla kirlilik içerdiği tespit edildi. Bu ciddi ihlal nedeniyle Bolu Belediyesi'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 161 bin 568 TL ceza verildi. Ayrıca, sorumlular hakkında adli süreç başlatıldı. Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği duyuruldu

Kaynak: İHA

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