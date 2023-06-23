Ankara'da 3,5 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara'da kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda 3,5 ton etil alkol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da 3,5 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Altındağ ilçesinde bulunan depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sahte alkollü içki üretiminde kullanılan ve piyasa değeri 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 3,5 ton etil alkol ele geçirildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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