Elektrik şirketleri Diyanet'i dolandırdı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin elektrik faturalarında usulsüzlük tespit etti.

Bazı elektrik dağıtım şirketlerinin, camilerin aboneliklerini ‘mesken’ tarifesine geçirmediği, elektrik ve havagazı tüketim vergisi ekleyerek tüketim bedelini faturalara yüksek yansıttığı belirlendi. Örnek faturalar çıkaran Diyanet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yazı yazarak gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

"FATURALAR YÜKSEK YANSITILDI"

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Kahraman tarafından 1 Haziran’da müftülüklere gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Tarafımıza ulaşan bilgi ve belgelerden, bazı camilerin aydınlatma aboneliklerinin ilgili elektrik şirketlerince ‘mesken’ abone grubuna alınmadığı, faturalara elektrik ve havagazı tüketim vergisinin eklendiği, bu nedenle tüketim birim fiyatının faturalara yüksek yansıtıldığı anlaşılmıştır."

Yazıda, "Konu ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı’na yazı yazılmıştır" denildi.

MÜFTÜLÜKLER DAHA ÖNCE İKİ KEZ UYARILMIŞ

Camilerin elektrik faturalarının ‘ticarethane’ değil ‘mesken’ tarifesinden kesilmesiyle ilgili karmaşa uzun süredir devam ediyordu. Diyanet’in, müftülükleri bu konuda 9 Şubat 2022 ve 19 Ağustos 2022’de iki kez uyardığı ortaya çıktı.

SON 10 YILLIK FATURALARIN KONTROLÜ İSTENMİŞ

Edinilen bilgiye göre; Şubat 2022’de, “İbadethanelerin elektrik giderleri için düzenlenen bazı faturalarda tüketici grubu olarak ‘ticarethane’ tarifesinin uygulandığı” bilgisine ulaşıldı. Müftülüklerden, “Son 10 yıldaki ibadethane elektrik faturalarının kontrol edilerek, ‘Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’a aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, hatanın düzeltilmesi ve fazladan yapılan ödemelerin iade/mahsup işlemlerinin yerine getirilmesi için il müftülüklerimizden bölgede faaliyet gösteren ilgili elektrik dağıtım şirketleriyle iletişime geçmeleri” istendi.

İBADETHANE FATURALARI MESKEN TARİFESİNDEN KESİLMELİ

Çünkü Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 30 Aralık 2015 tarihli kararı ile belirlenen ‘Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’a göre ibadethaneler, ‘mesken’ abone grubu kapsamında kabul edilmişti.

Söz konusu düzenlemede 30 Haziran 2022 tarihinde bir değişiklik yapılmış, “İbadethanelerin (…) Genel Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında yer almayan tüketimleri” ibaresi “ibadethaneler” olarak değiştirilmiş, ancak cami faturalarında ‘mesken’ tarifesinin uygulanması yönündeki kararda bir değişiklik yapılmamıştı.

İKİNCİ UYARI 19 HAZİRAN 2022’DE

Diyanet, Haziran 2022 tarihli değişiklik üzerine, 19 Ağustos 2022’de bir yazı daha yazmış ve müftülüklerin faturaları kontrol etmesini istemişti.

Yazıda şunlar kaydedilmişti:

“Değişiklikle ibadethanelerin aydınlatma amaçlı tüketimlerinin de ‘mesken’ abone grubu kapsamına alındığı ifade edilerek ibadethanelerin aydınlatma giderlerine yönelik enerji bedellerinin ‘mesken’ abone grubu kapsamına alınıp alınmadığının kontrolünün sağlanması…”

VE ÜÇÜNCÜ UYARI

Diyanet’in 1 Haziran 2023 tarihli yazısında müftülükler bir kez daha uyarıldı. “İbadethanelerin aydınlatma giderlerine yönelik enerji bedellerinin ‘mesken’ abone grubu kapsamına alınıp alınmadığının müftülüklerimizce yeniden kontrolünün sağlanması, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde tashih ve iade/mahsup işlemlerinin yapılması gerekmektedir” denildi. Müftülüklerin, gerektiğinde bölgede faaliyet gösteren elektrik şirketleri ile de iletişime geçmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA