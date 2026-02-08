Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü, 4 Apartman Tahliye Edildi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü; bölgedeki 4 apartman tahliye edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, gece saatlerinde Gölbaşı'na bağlı Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. 886'ncı Sokak üzerindeki 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Yıkılan duvarın parçaları, bitişiğindeki 4 katlı binanın bahçesine düştü. Gürültüyle dışarıya çıkan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ankara'da İstinat Duvarı Çöktü, 4 Apartman Tahliye Edildi - Resim : 1

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından hasar oluşan bina ile diğer 3 apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina sakinleri ise yakınlarının yanına yerleşti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kayseri'de Kayıp Olarak Aranan Alzheimer Hastası Ölü Bulundu Kayıp Olarak Aranan Alzheimer Hastası Ölü Bulundu
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti
YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor YÖK’ten Radikal Karar: Üniversitede Staj Süresi Değişiyor
İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kamerada İzmir’de Dehşet: Tartıştığı Görevlinin Kulağını Isırıp Kopardı! O Anlar Kamerada
Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı
Yeşilçam'ın Çocuk Oyuncusuydu... Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklandı Uyuşturucu Soruşturmasında Tutuklandı