Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD ve FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütü mensubu olarak çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair deliller elde edilen Irak vatandaşı 4 şüpheli ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü için yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda şüpheli ve hükümlüler yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara FETÖ IŞİD
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
BUDO'nun Çok Sayıda Seferine Olumsuz Hava Engeli BUDO'nun Çok Sayıda Seferine Olumsuz Hava Engeli
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
ÇOK OKUNANLAR
Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü Online Tanışma Kabusla Sonuçlandı: Evdeki Cesedin Sırrı Çözüldü
Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün Küresel Gerilim Altını Hareketlendirdi: Fiyatlarda Kritik Gün
Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var Ankara’da IŞİD ve FETÖ’ye Operasyon, Gözaltılar Var
İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın İstanbul'a Kar Geliyor: Kış Fena Bastıracak! Bu Tarihlerde Plan Yapmayın
Arnavutköy’de Dehşet! Filiz, 3 Çocuğunun Gözü Önünde Katledildi! Katil Yine Aynı Evden Arnavutköy’de Dehşet! Filiz, 3 Çocuğunun Gözü Önünde Katledildi! Katil Yine Aynı Evden