Ankara'da Eylem Yasakları! ODTÜ'ye Metro ve Otobüs Seferleri Durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına yönelik protestolar ülke genelinde artarak devam ediyor. Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü ODTÜ'ye metro ve otobüs seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

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Ankara'da Eylem Yasakları! ODTÜ'ye Metro ve Otobüs Seferleri Durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar devam ediyor.

METRO DURAKLARINDA KISITLAMA

EGO Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince saat 19.00 itibarıyla ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durduruldu.

Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, ayrıca bu saatten itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmeti yapılmayacak.

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Kaynak: AA

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