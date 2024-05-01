Ankara'da ekmeğe zam geldi! Ekmek ne kadar oldu? İşte yüzde 25 zam sonrası güncel fiyatlar...

Ankara'da bugünden geçerli olmak üzere 200 gramlık ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı. 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya yükseldi. Ankara Fırıncılar Odası Gürsel Alnıaçık, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yılbaşında yapmaları gereken zammın ötelendiğini anlatarak, "Yılbaşından sonra un, maya ve diğer tüm girdilere zam geldi. Ondan dolayı ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık" ifadesini kullandı.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, ekmek fiyatlarına ilişkin ANKA Haber Ajansına açıklama yaptı. Ankara'da ekmeğe yılbaşında zam yapılmasını istediklerini ancak zammın ötelendiğini anlatan Alnıaçık, şunları kaydetti:

"Ankara'da ekmeğin yılbaşında 10 TL olması gerekiyordu çünkü yılbaşında, fırında çalışan işçilere yüzde 58 zam yapıldı. Ankara'da fırın işçileri Tek Gıda İş Sendikası'na üyedir. Haliyle sendika ile yüzde 58 üzerinden anlaştık. Fakat yılbaşında bize bu zam verilmedi ve ötelendi. Yılbaşından sonra un, maya ve diğer tüm girdilere zam geldi. Ondan dolayı ekmeğe zam yapmak durumunda kaldık."

"ÖZÜRLÜ, HASTA OLMAYAN İNSANLARA YAPILAN YARDIMLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Türkiye'de işsizlik olduğuna işaret eden Alnıaçık, ancak kendilerinin ise çalıştıracak işçi bulamadıklarından yakındı. Alnıaçık, "Türkiye’de işsizlik var deniyor, ne yazık ki ekmek fabrikalarımızda çalıştıracak vasıflı veya vasıfsız işçi bulmakta zorlanmaktayız. Bulduğumuz elemanları da işçi sendikası belirlemiş olduğu için işçi maaşının en az 1,3 katını istiyor. Onun için belediyelerimize, hükümetimize seslenmek istiyorum. Özürlü, hasta olmayan insanlara yapılan yardımları yeniden gözden geçirmelerini istiyorum. Yoksa fabrikalarımıza işçi bulamaz duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Ankara'da 200 gramlık ekmek 10 TL'den, 400 gramlık Ata ekmeği 20 TL'den satılacak. 200 gram kepekli, tam buğday ve çavdar ekmekleri ile çiçek ekmeğin fiyatı 15 TL olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA