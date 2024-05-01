Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan 1 Mayıs mesajları: Renkler 'emekte' birleşti

Süper Lig devleri, Fenerbahçe, Gatasaray ve Beşiktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan 1 Mayıs mesajları: Renkler 'emekte' birleşti

Türkiye’de 1 Mayıs coşkusu yaşanırken, Süper Lig devleri de Emek ve Dayanışma Günü’nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Galatasaray Kulübü’nün sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Dünya medeniyetinin gücü emek ve dayanışmadan gelir. İnsanoğlu tüm hayati kazanımlarını emek yoluyla edinir ve dayanışma yoluyla kendinden sonraki kuşaklara aktarır. Bugün bir fırına girdiğimizde bizleri karşılayan farklı renklerdeki türlü ekmeğin, yerleşik hayata geçen tarih öncesi insanların buğdayı ıslah edişinin mirası olması gibi… 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun, dünya ve gelecek için emek veren tüm eller sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe’den yapılan paylaşımda ise, "Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!" denildi.

Beşiktaş Kulübü ise kutlama paylaşımında, "Ülkemizdeki tüm emekçilerin ve halkımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun” yazıldı.

Etiketler
1 Mayıs Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş
Son Güncelleme:
Menemen tavasına 1 kaşık ekleyin lezzeti katlanıyor! Köylülerin hep denediği yöntem Menemen tavasına 1 kaşık ekleyin lezzeti katlanıyor! Köylülerin hep denediği yöntem
Türkiye 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nın coşkusunu yaşıyor... İşte il il kutlamalar... Türkiye 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nın coşkusunu yaşıyor
Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli
Artık böyle hesaplanacak: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Canlı blog | İstanbul'da 1 Mayıs... Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var
Son ankette dikkat çeken sonuçlar! CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan? CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan?
Karabulut ailesi istemişti: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Bu bölge er geç depremle sınanacak! Naci Görür'den kritik deprem uyarısı!
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu! Yıllık enflasyonda durum ne? İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu!